Unbekannter belästigt Mädchen sexuell auf dem Spielplatz

Die beiden Kinder waren mit ihren Eltern auf dem Wasserspielplatz in Ottmarshausen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Gesucht wird ein junger Mann.

Ein schlimmes Erlebnis hatten zwei Mädchen beim Besuch des Wasserspielplatzes an der Mühlbachstraße mit ihren Eltern am Sonntag, 1. Oktober. Wie die Polizei berichtet, spielten die beiden Mädchen im Alter von sieben und achte Jahrgen gegen 16 Uhr im Beisein ihrer Eltern auf dem Wasserspielplatz. Als die Mädchen das Areal in westliche Richtung alleine verließen und sich auf dem angrenzenden Feld befanden, trat ein bislang unbekannter Mann an die beiden Kinder heran. Er führte dabei an einem Mädchen sexuelle Handlungen durch und entfernte sich anschließend wieder. Die Kinder wandten sich anschließend an ihre Eltern und die Polizei wurde verständigt. Die polizeilichen Maßnahmen führten bislang zu keiner Täterermittlung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Helle Haut, kurze dunkle Haare, Oberlippenbart, Raucher; bekleidet mit einer schwarzen Basecap, deren Schild nach hinten herum getragen wurde, und einem schwarzen Oberteil mit weißen Applikationen. Der Mann wirkte jung und könnte zwischen 18 und 30 Jahre alt sein.

Wer kennt die Person mit dem beschriebenen Aussehen? Wem ist ein Mann aufgefallen, der sich am 1. Oktober oder in den Wochen oder Tagen zuvor am Wasserspielplatz oder in dessen Bereich aufgehalten hat? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet unter Telefon 0821/323-3810 um Hinweise. (jah)

