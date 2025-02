Unbekannter fährt Gartenzaun in Ottmarshausen an

Ein Auto ist am Montagabend gegen einen Gartenzaun in Ottmarshausen gefahren. Wie die Polizei berichtet, wurden dadurch sowohl der Zaun als auch eine Gartentür und eine Paketbox beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Straße am Gäßle. Der Unfallverursacher, der flüchtete, hinterließ einen Schaden von ca. 4000 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachteten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis