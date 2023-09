Unbekannter zerkratzt einen Lieferwagen in Ottmarshausen

In Ottmarshausen wird ein Lieferwagen zerkratzt. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Ottmarshausen einen Lieferwagen zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, stand der graue Mercedes zwischen 12 und 15 Uhr an der Aystetter Straße. In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter den Lieferwagen rundherum mit einem spitzen Gegenstand.

Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei rund 4000 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1810 melden. (jly)

