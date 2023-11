Versuchter Einbruch in Doppelhaus in Ottmarshausen

Unbekannte versuchten offenbar in eine Doppelhaushälfte im Neusässer Ortsteil Ottmarshausen einzubrechen. Die Polizei ermittelt.

Zu einem versuchten Einbruch kam es offenbar am Donnerstag zwischen 8.20 Uhr und 18.15 Uhr in Ottmarshausen. Wie die Polizei berichtet, sollen Unbekannte sich an der Eingangstür eines Reihenhauses in der Mühlbachstraße zu schaffen gemacht haben. Der Versuch, die Türe aufzubrechen gelang aber nicht. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach Zeugen oder Hinweisen auf den versuchten EInbruch. Wer etwas gesehen hat, wird gebten sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)