Zwei neue Mitglieder im Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges

Zwei neue Mitglieder aufgenommen hat das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges. Steffen Haas und Ingrid Blümel-Haas, beide bereits in anderen Vereinen wie dem TSV Meitingen seit langem aktiv, verstärken nun das Komitee. Dessen Aufgabe ist es, die Beziehungen zur Partnerstadt im Westen Frankreichs zu festigen und zu vertiefen. Vorstandsmitglied Andrea Gärtner sagt erfreut, mit der Zusage der Eheleute werde „das Ziel des Komitees, als Netzwerk vor Ort zwischen Vereinen, Kommune und Privatpersonen zu agieren, weiterhin gewährleistet.“

„Eine großartige Sache“

Ingrid Blümel-Haas und Steffen Haas mussten nicht lange überlegen, als sie nach den Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft in den Jahren 2023 und 2024 angesprochen wurden. Unisono bekunden sie, der Austausch mit Pouzauges mache nicht nur Spaß, sondern bilde einen sinnvollen Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft und zum europäischen Gedanken. „Die Partnerschaft zwischen Meitingen und Pouzauges ist in unseren Augen eine großartige Sache. Wir hatten wunderbare Begegnungen und möchten mit unserem Engagement dazu beitragen, dass weiterhin viele Meitinger in den Genuss des interkulturellen Austauschs kommen“, führt das Ehepaar weiter aus.

Die beiden sind übrigens nicht einzigen Eheleute, die sich im Komitee engagieren. „Bei uns sind weitere drei Ehepaare aktiv“, bekräftigt Gärtner. „Offensichtlich ist das eine Beschäftigung, die man gut als Familie machen kann.“ (Martin Stäbe)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!