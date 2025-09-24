Patrick Rohner zeigt „Verdichtungen, Materie und Prozesse“ im Kunstraum Leitershofen

Im Kunstraum Leitershofen wird am Sonntag, 28. September, die Ausstellung „Verdichtungen, Materie und Prozesse“ des Schweizer Künstlers Patrick Rohner eröffnet. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Christian Z. Müller übernimmt die musikalische Begleitung unter dem Titel „Sound Sediment“. Der Künstler Patrick Rohner führt in sein Werk ein.

Er beschäftigt sich mit geologischen Phänomenen, ihren Folgen in der Natur und ihrer malerischen Umsetzung. Dabei verfolgt Patrick Rohner einen konzeptuellen Ansatz und bezieht parallel zur Malerei unterschiedliche Medien und wissenschaftliche Erkenntnisse aus Geologie, Mineralogie oder Klimaforschung mit ein. Auch Erfahrungen aus Wanderungen im Gelände fließen in sein Schaffen ein.

Ölbilder, Wasserarbeiten und Steinbilder

In seiner Ausstellung im Kunstraum Leitershofen sind Ölbilder, Wasserarbeiten und Steinbilder zu sehen. Letztere entstanden auf Basis von Material aus dem Ursprungsgebiet des Lechs in Vorarlberg. Eine Fotoinstallation einer Begehung der Deuringer Heide bei Stadtbergen, früher als Truppenübungsplatz genutzt, rundet die Ausstellung ab. Die Werke sind bis zum 30. November zu sehen.

Patrick Rohner wurde 1959 in Rothenthurm in der Schweiz geboren. Er studierte 1983 bis 1985 an der Schule für Gestaltung in Luzern und an der staatlichen Kunstakademie Düsseldorf von 1986 bis 1990. Er war Meisterschüler bei Prof. Jan Dibbets 1989. Der Künstler lebt und arbeitet im Glarner Land in der Schweiz. Infos auch unter www.kunstraum-leiterhofen.de. (AZ)



