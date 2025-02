Paul Reisbacher ist jetzt Altstadtrat in Stadtbergen

Viele werden sich an Paul Reisbacher noch als Lehrer erinnern. Seit 2003 hatte er die Schüler an der Parkschule unterrichtet. Bei seinen ehemaligen Schülern stehe er bis heute auch noch hoch im Kurs, wie Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz berichtete. Ausgezeichnet wurde Paul Reisbacher jetzt aber für seine Arbeit im Stadtrat. Ab sofort trägt er ganz offiziell die Ehrenbezeichnung Altstadtrat.

Der Titel wird eher selten vergeben. Fünf Altstadträte wurden bei der Verleihung des Ehrentitels im Rahmen der Stadtratssitzung aufgezählt. Wer zu diesem kleinen Kreis gehört, erhält neben einer Urkunde und Blumen als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung auch regelmäßig Einladungen zu städtischen Veranstaltungen wie Neujahrsempfängen oder Einweihungsfeiern.

30 Jahre im Stadtrat Stadtbergen

Paul Reisbacher hatte sich drei Jahrzehnte lang für die Belange der Menschen vor Ort im Stadtrat eingesetzt. Von den Stadtratskollegen wurde er als „Grüner mit Leib und Seele“ beschrieben. Seine kommunalpolitische Karriere hatte 1994 in Stadtbergen begonnen. 1992 bis 2012 war er zudem Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz gewesen und von 2002 bis 2014 Dritter Bürgermeister von Stadtbergen und Mitglied im Kreistag. Im Oktober war er offiziell im Stadtrat verabschiedet worden.

Bis vor wenigen Jahren unterrichtete der 83-Jährige, der oft mit dem Fahrrad unterwegs ist, auch Flüchtlinge. Paul Reisbacher selbst wurde 1942 in Dessau geboren und lebte unter anderem in München, ehe er der Liebe wegen schließlich in Leitershofen blieb.