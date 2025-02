Auf Tuchfühlung mit Peppa Wutz

Grunz! Grunz! Mit Peppa Wutz ist es so ähnlich wie mit Dschungelcamp oder Bauer sucht Frau - an den Inhalten dieser Formate scheiden sich die Geister. Die einen lieben es, die anderen finden es zum Fremdschämen. Auch die Zeichentrickserie mit der Schweinefamilie wird immer wieder heiß diskutiert. Tatsache ist: Während viele Eltern und Großeltern mit den Augen rollen, lieben Kinder das freche Schwein aus der seit 2004 ausgestrahlten britischen Zeichentrick-Serie bedingungslos. Jüngstes Beispiel: Beim Gastspiel des Theaters on Tour by Van Hoorne, die Peppa Wutz live in einer Mischung aus Menschen- und Puppentheater auf die Bühne brachten, war die Stadthalle Gersthofen ausverkauft. „Den Kindern gefällt es. Das ist die Hauptsache“, sagt Melitta Lenz aus Augsburg, die mit ihren beiden Töchtern gekommen ist.

