Kitas in Zusmarshausen haben neue Mitarbeiterinnen

Schwangerschaften, Renten- und Vorruhestandsregelungen sowie einzelne Kündigungen sind für einen Arbeitgeber normal. Wenn der „Klapperstorch“ aber so massiv zuschlägt wie in verschiedenen Kindertagesstätten der Marktgemeinde in den vergangenen zwölf Monaten, sind das besondere Herausforderungen – vor allem mit Blick auf den allgemein herrschenden Fachkräftemangel in diesem Bereich.

Bürgermeister Bernhard Uhl freut sich deshalb ganz besonders, dass zum Beginn des Kindergarten- und Schuljahres wieder alle Stellen besetzt sind. „Die Nachbesetzung von offenen Stellen in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen ist aktuell eine Herausforderung. Ein guter Ruf als Arbeitgeber und eine wertschätzende Atmosphäre auf Augenhöhe am Arbeitsplatz sind gute Voraussetzungen, unsere Kinder mit ausreichendem und qualifiziertem Personal zu betreuen“, so Bürgermeister Bernhard Uhl.

Team bei der Zusmarshausener Kita „Zwischen Wald und See“ wird erweitert

In der Mittagsbetreuung konnte er deshalb ab Oktober Simone Sailer begrüßen. In der Kita „ZuS – Zwischen Wald und See“ Zusmarshausen ergänzen der Erzieher Marvin Schiffelholz sowie die Kinderpflegerinnen Eva Grohmann, Bettina Laub, Annett Wünsch und Anja Mayrock das motivierte Team.

Seit September arbeiten die Erzieherin Alisha Garcia und die Kinderpflegerin Nicole Krones in der Kita „Obstgarten“ Zusmarshausen. Über Verstärkung durch die Kinderpflegerin Dena Sanjagqlee freut sich das Team des Naturkindergarten „Pusteblume“ Wörleschwang. Die Einrichtungen bieten auch wieder eine Vielzahl an Ausbildungsplätzen für das sozialpädagogische Einführungsjahr und Berufspraktikanten an. (AZ)