Peter Neururer in Gersthofen: So gewinnen Sie Tickets

Verlosung

Trainerlegende Peter Neururer kommt nach Gersthofen

Trainerlegende Peter Neururer kommt mit seinem Bühnenprogramm in die Stadthalle Gersthofen. Wir verlosen dreimal zwei Freikarten. So können Sie mitmachen.
    • |
    • |
    • |
    Peter Neururer ist mit seinem Programm „Aus dem Leben eines Bundesligatrainers“ in Gersthofen zu Gast.
    Peter Neururer ist mit seinem Programm „Aus dem Leben eines Bundesligatrainers“ in Gersthofen zu Gast. Foto: Thomas Rahm

    Als bekennender Schalker ist der ärgste Rivale Borussia Dortmund der einzige Verein, bei dem er stets kostenlos Essen und Trinken kann. Es ist eine von unzähligen legendären Aussagen, die Peter Neururer in seiner kuriosen und von vielen unglaublichen Geschichten gepflasterten Karriere getätigt hat. Mit seinem Bühnenprogramm kommt er am Donnerstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr nach Gersthofen. Wir verlosen Tickets. So können Sie gewinnen.

    Peter Neururers Bühnenprogramm heißt „Aus dem Leben eines Bundesligatrainers“
    Peter Neururers Bühnenprogramm heißt „Aus dem Leben eines Bundesligatrainers“ Foto: Peter Neururer

    Sein Programm ist ein Mix aus Vortrag und Interaktion mit dem Publikum. Während die ersten 45 Minuten gespickt mit Abenteuern aus seiner Trainer-Karriere sind, haben die Zuschauer in der zweiten Hälfte die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit dem Kult-Trainer zu gehen. Moderiert wird die Veranstaltung von Augsburger Allgemeine-Sportredakteur Florian Eisele.

    So können Sie Tickets für den Abend mit Trainerlegende Peter Neururer gewinnen

    Die Redaktion verlost dreimal zwei Tickets. Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns bis Montag, 12. Oktober, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und beantworten Sie die Frage, mit welchem Verein Peter Neururer 2004 in den UEFA Cup einzog. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte in den Betreff schreiben: Verlosung Peter Neururer. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)

