Pfarrer Freihalter geht nach 43 Jahren in den Ruhestand: „Ich bin dankbar“

Am 15. September 1982 zog Pfarrer Karl Freihalter in das Pfarrhaus Hainhofen ein und war seitdem für das religiöse Leben in der Pfarrgemeinde Hainhofen-Schlipsheim verantwortlich. Nach 43 Jahren verabschiedete die Gemeinde ihn im Festgottesdienst in den Ruhestand. Die bis auf den letzten Platz besetzte Kirche und der minutenlange Applaus für Pfarrer Freihalter würdigten seine jahrzehntelange Arbeit in der Gemeinde. Im Interview blickt der mittlerweile 85-Jährige auf seine Zeit in Hainhofen zurück. Welche Momente ihn am meisten prägten, welche Herausforderungen er meistern musste und was er sich für die Zukunft der Pfarrgemeinschaft wünscht.

Icon vergrößern Nach 43 Jahren in Hainhofen geht Pfarrer Freihalter in den Ruhestand. Bei seiner Verabschiedung bedankte er sich zum Ende des Festgottesdienstes bei allen, die ihn in seiner Arbeit unterstützt haben. Foto: Pfarrgemeinde Hainhofen-Schlipsheim Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nach 43 Jahren in Hainhofen geht Pfarrer Freihalter in den Ruhestand. Bei seiner Verabschiedung bedankte er sich zum Ende des Festgottesdienstes bei allen, die ihn in seiner Arbeit unterstützt haben. Foto: Pfarrgemeinde Hainhofen-Schlipsheim

Herr Pfarrer Freihalter, wie geht es Ihnen im Ruhestand?

Ich bin froh, dass ich frei habe und genieße die freie Zeit. Es geht aber auch etwas ab nachdem ich 43 Jahre in Hainhofen war und mich dort sehr wohl gefühlt habe. Ein bisschen Zeit brauche ich noch um mich an meinen Ruhestand zu gewöhnen.

Wie blicken Sie einen Monat nach Ihrer Verabschiedung auf die Zeit in Hainhofen-Schlipsheim zurück?

Ich war immer gerne dort und freue mich, dass ich so lange in Hainhofen bleiben konnte. Ich kannte die Leute aus der Gemeinde und die Leute kannten mich, viele Familien habe ich von der Trauung bis zur Taufe und Kommunion der Kinder begleitet. Der persönliche Bezug zu den Menschen war immer ein zentrales Element meiner Arbeit und ich denke, dass habe ich gut hinbekommen. Ich durfte sehr viel erleben und habe die Zeit genossen, dafür bin ich dankbar.

Welche Ereignisse oder Predigten sind Ihnen am prägendsten in Erinnerung geblieben?

Vor allem an die Festivitäten und Jubiläen, die wir während meiner Zeit gefeiert haben, erinnere ich mich immer gerne zurück. Besonders schön waren auch die Pfingstgottesdienste, die wir im Pfarrgarten feiern konnten. Darüber hinaus waren die Renovierungen am Pfarrhaus oder der Kirche mit freiwilligen Helfern aus der Gemeinde, bei denen ich auch selbst mit angepackt habe, schöne Erlebnisse.

Gab es auch Herausforderungen, die Sie in Ihrer Zeit bewältigen mussten?

Natürlich. Die Renovierungen des Friedhofs und des Pfarrhauses haben viel Zeit beansprucht und waren auch finanziell eine Herausforderung. Dank vieler Gespräche mit allen Beteiligten und der Unterstützung von Menschen aus der Gemeinde haben wir aber immer Lösungen gefunden und beide Renovierungen geschafft. Es gab immer wieder Fälle, in denen es Probleme mit Gräbern gab. Aber auch hier habe ich nach Gesprächen mit den Angehörigen so gut wie immer Lösungen finden können.

Was war für Sie das Wichtigste in Ihrer Rolle als Pfarrer und Seelsorger in Hainhofen-Schlipsheim?

Die Menschen mit einzubeziehen war mir immer sehr wichtig, um gemeinsam Gestalten zu können, so wie bei den schon angesprochenen Renovierungen. Deshalb haben mir auch die Gottesdienste Spaß gemacht, bei denen weniger Leute in der Kirche waren, denn dort konnte ich die Anwesenden gut einbinden. Ein Herzensanliegen von mir war die Ökumene. Bis heute haben wir einen guten Kontakt mit der evangelischen Gemeinde Philippus in Westheim. Auch ein guter Draht zu den Vereinen lag mir immer am Herzen. Bei den Fußballern habe ich sogar einmal eine Predigt über den Fußballgott gehalten (schmunzelt). Am wichtigsten war mir aber immer das Miteinander. Es muss nicht immer alles nach Vorschrift ablaufen, wichtiger war es mir, den Leuten zuzuhören und gemeinsame Lösungen zu finden.

Gab es in Ihren Predigten Dinge, die Sie stets eingehalten haben?

Ich habe immer versucht, meine Predigten kurz, aber mit viel Inhalt zu halten. Als Vorbereitung habe ich mir Notizen zu wichtigen Themen gemacht, aber ich habe alle meine Predigten frei gehalten, das war mir sehr wichtig. Ich heiße ja schließlich Freihalter (lacht).

Was hat Ihr Abschiedsgottesdienst Ihnen persönlich bedeutet?

Mir war es wichtig, dass ich noch einmal Danke sagen durfte. Danke für die Zeit, die ich in Hainhofen erleben durfte und für die Unterstützung, die ich während dieser Zeit erhalten habe. Denn es gab immer Menschen, die aktiv waren und geholfen haben. Mich hat es stolz gemacht, dass so viele vor Ort waren und mir gezeigt haben, dass sie mit meiner Arbeit einverstanden waren.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft der Pfarrgemeinde Hainhofen-Schlipsheim?

Ich hoffe, dass auch in der Pfarrgemeinschaft Neusäß die Gemeinschaft und der Zusammenhalt in der Gemeinde erhalten bleibt. Falls die Pfarrgemeinde Hilfe braucht, bin ich immer noch bereit zu helfen.