Ein Pilger der Hoffnung und des Humors

„Mein Leitwort lautet: Humor und Geduld sind die beiden Kamele, die mich durch die Wüste tragen. Das Erste habe ich noch, das Zweite bin ich noch am Suchen“, sagt Pfarrer Ludwig Hihler und lacht. 90 Jahre alt wird er am Mittwoch. 19 Jahre lang war er in der Pfarrei St. Clemens Herbertshofen/Erlingen tätig und denkt gerne daran zurück. „Aber meine schönsten Jahre waren die 25 in Hiltenfingen“, sagt er. Seine Berufung entdeckte er in Dillingen an der Donau.

