Müllabfuhr im Kreis Augsburg verschiebt sich um einen Tag

Wegen Pfingsten wird bei der Müllabfuhr die bekannte Feiertagsregel angewandt.

Wegen Pfingsten verschiebt sich die Müllabfuhr gemäß der üblichen Feiertagsregelung im Landkreis Augsburg um einen Tag. Pfingstmontag, 29. Mai, wird nachgefahren am Dienstag, 30. Mai. Dienstag, 30. Mai, wird nachgefahren am Mittwoch, 31. Mai usw. Die Tour von Freitag, 2. Juni, wird dann am Samstag, 3. Juni nachgefahren. Die Verschiebungen betreffen die Hausmüll-, Altpapier- und Biomüllabfuhr sowie die Abholung der Gelben Säcke und Leerung der Gelben Container. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg hin. (AZ)