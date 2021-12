Philippinen/Altenmünster

vor 51 Min.

Nach Gefangenschaft in Quarantäne schlägt jetzt im Paradies der Taifun zu

Plus Wie der Altenmünsterer Tobias Fendt den Taifun auf den Philippinen erlebt hat und warum er jetzt so dringend auf seine Hochzeitsdokumente wartet.

Von Oliver Reiser

In Deutschland drohen trotz Impfungen nach Weihnachten wieder Kontaktbeschränkungen. Über diese Art von Lockdown kann Tobias Fendt nur lachen. Fast sechs Monate war er auf den Philippinen ununterbrochen in den eigenen vier Wänden gefangen. "So lange dauerte dort der erste Lockdown, der wesentlich strenger gehandhabt wurde als in Deutschland", berichtet der Altenmünsterer von Checkpoints und patrouillierendem Militär in der Stadt. Während er Anfang 2020 in Quarantäne saß und nicht weg durfte, will der digitale Nomade, wie er sich selbst bezeichnet, nun gar nicht mehr weg aus dem Paradies, in dem er einst gefangen war.

