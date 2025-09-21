„Der eine ist essbar, der andere tödlich giftig“ – im Wald mit einem „Pilzfluencer“

Er sieht aus wie eine Braunkappe, kann aber tödlich giftig sein. „Früher galt der kahle Krempling noch als Speisepilz“, erklärt Rainer Berchtenbreiter. Mittlerweile sei klar: Der Pilz, der im jungen Stadium den beliebten Braunkappen so ähnlich sieht, kann eine allergische Reaktion auslösen. Fachwissen wie dieses vermittelt der 40-Jährige aus Altenmünster im Internet durch kurze Videos seinen tausenden Followern, die ihn virtuell bei der Pilzsuche im Wald begleiten. Unsere Redaktion war bei einem Rundgang im Wald dabei.
Altenmünster
