Altenmünster

„Der eine ist essbar, der andere tödlich giftig“ – im Wald mit einem „Pilzfluencer“

Rainer Berchtenbreiter erreicht mit seinen Videos aus dem Wald Tausende. Bei der Pilzsuche erklärt er, worauf bei der Pilzsuche in den heimischen Wäldern zu achten ist.
Von Philipp Kinne
    Rainer Berchtenbreiter sammelt nicht nur Braunkappen, wie hier im Bild zu sehen. Er kennt jede Menge heimische Speisepilze und weiß, wo sie zu finden sind.
    Rainer Berchtenbreiter sammelt nicht nur Braunkappen, wie hier im Bild zu sehen. Er kennt jede Menge heimische Speisepilze und weiß, wo sie zu finden sind.

    Er sieht aus wie eine Braunkappe, kann aber tödlich giftig sein. „Früher galt der kahle Krempling noch als Speisepilz“, erklärt Rainer Berchtenbreiter. Mittlerweile sei klar: Der Pilz, der im jungen Stadium den beliebten Braunkappen so ähnlich sieht, kann eine allergische Reaktion auslösen. Fachwissen wie dieses vermittelt der 40-Jährige aus Altenmünster im Internet durch kurze Videos seinen tausenden Followern, die ihn virtuell bei der Pilzsuche im Wald begleiten. Unsere Redaktion war bei einem Rundgang im Wald dabei.

