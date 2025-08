85-jährige Rollstuhlfahrerin in Gersthofen von Auto erfasst

Mit einer Platzwunde am Kopf und Verdacht auf einen Unterschenkelbruch ist eine 85-jährige Rollstuhlfahrerin ins Krankenhaus gebracht worden. Die Dame wurde am Dienstag gegen 13 Uhr von einem Auto erfasst. Am Steuer saß laut Polizei eine 53-Jährige, die eigentlich von der Mendelssohnstraße in die Ludwig-Thoma-Straße einbiegen wollte. Weil sie die Einmündung verpasst hatte, legte sie den Rückwärtsgang ein. Beim Zurückfahren übersah die Autofahrerin die ältere Dame im Rollstuhl, heißt es im Bericht der Polizei. Die 85-Jährige stürzte aus ihrem Rollstuhl und verletzte sich. (kinp)

