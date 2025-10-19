Polizei berichtet von Autoaufbrüchen in Zusmarshausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Zusmarshausen, in der Brunnenstraße, in zwei Autos gewaltsam eingedrungen, indem die Seitenscheiben eingeschlagen wurden, wie die Polizei berichtet. Dabei entwendeten die unbekannten Täter die Autoradios. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von rund 300 Euro und ein Gesamtsachschaden von etwa 700 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (AZ)
Zusmarshausen
