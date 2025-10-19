Icon Menü
Polizei berichtet von Autoaufbrüchen in Zusmarshausen

Zusmarshausen

Polizei berichtet von Autoaufbrüchen in Zusmarshausen

Die Wagen waren in der Brunnenstraße abgestellt. Nun wird nach Zeugen gesucht, um den oder die Täter zu finden
Von Jana Tallevi
    Die Polizei berichtet von Autoaufbrüchen in Zusmarshausen. (Symbolbild)
    Die Polizei berichtet von Autoaufbrüchen in Zusmarshausen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Zusmarshausen, in der Brunnenstraße, in zwei Autos gewaltsam eingedrungen, indem die Seitenscheiben eingeschlagen wurden, wie die Polizei berichtet. Dabei entwendeten die unbekannten Täter die Autoradios. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von rund 300 Euro und ein Gesamtsachschaden von etwa 700 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (AZ)

