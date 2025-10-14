Böller setzt Mülleimer in Brand

Im Bereich der Zusmarshauser Grundschule ist ein Mülleimer beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Samstag zwischen 18 und 22 Uhr. Ein Böller hatte den Mülleimer in Brand gesetzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Zusmarshauser Polizei bittet um Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter 08291/1890-0 zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung. (AZ)