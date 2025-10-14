Icon Menü
Polizei berichtet von brennendem Mülleimer in Zusmarshausen, ausgelöst durch einen Böller

Zusmarshausen

Böller setzt Mülleimer in Brand

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Zusmarshausen. Dort hatte jemand mit einem Böller einen Mülleimer angezündet.
    Die Zusmarshauser Polizei sucht nach dem Brand einer Mülltonne Hinweise. Foto: Carsten Rehder/dpa (Archivbild)

    Im Bereich der Zusmarshauser Grundschule ist ein Mülleimer beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Samstag zwischen 18 und 22 Uhr. Ein Böller hatte den Mülleimer in Brand gesetzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

    Die Zusmarshauser Polizei bittet um Hinweise

    Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter 08291/1890-0 zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung. (AZ)

