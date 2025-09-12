Diebstahl und Sachbeschädigung in Stadtbergen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Stadtbergen. Ein oder mehrere Unbekannte sind dort zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, eingebrochen. Das Schloss der Garage wurde beschädigt und zwei Räder gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der St.-Florian-Straße. Es entstand Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (AZ)