Radfahrerin muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein 48-jähriger Autofahrer hat nach Mitteilung der Poilzei am Donnerstag eine Fahrradfahrerin übersehen. Der Mann war mit seinem Wagen um 12.10 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen der Industriestraße und der Kreisstraße A 29 unterwegs.

Bei dem Unfall bei Meitingen beläuft sich der Schaden auf 750 Euro

An der dortigen Einmündung übersah er eine 39-jährige Radfahrerin, die vorfahrtsberechtigt, die Einmündung auf dem begleitenden Radweg in FR Langweid querte.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte die 39-Jährige über die Motorhaube zu Boden. Sie kam mit Verletzungen im Hüftbereich ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. (AZ).