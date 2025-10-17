Icon Menü
Polizei berichtet von Fahrradunfall bei Meitingen

Meitingen

Radfahrerin muss nach Unfall ins Krankenhaus

Bei Meitingen hat ein Autofahrer eine Radlerin übersehen, die Vorfahrt hatte. Sie prallte gegen sein Auto und musste laut Polizei ins Krankenhaus.
    Nach einem Unfall bei Meitingen musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden.
    Nach einem Unfall bei Meitingen musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Nicolas Armer/dpa (Symbolbild)

    Ein 48-jähriger Autofahrer hat nach Mitteilung der Poilzei am Donnerstag eine Fahrradfahrerin übersehen. Der Mann war mit seinem Wagen um 12.10 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen der Industriestraße und der Kreisstraße A 29 unterwegs.

    Bei dem Unfall bei Meitingen beläuft sich der Schaden auf 750 Euro

    An der dortigen Einmündung übersah er eine 39-jährige Radfahrerin, die vorfahrtsberechtigt, die Einmündung auf dem begleitenden Radweg in FR Langweid querte.

    Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte die 39-Jährige über die Motorhaube zu Boden. Sie kam mit Verletzungen im Hüftbereich ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. (AZ).

