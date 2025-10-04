Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Polizei berichtet von Fahrradunfall in Zusmarshausen.

Zusmarshausen

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich im Gesicht

Beim Anhalten ist eine Frau am Freitag in Zusmarshausen vom Fahrrad gefallen.
    • |
    • |
    • |
    Eine Fahrradfahrerin ist in Zusmarshausen gestürzt und hat sich dabei verletzt.
    Eine Fahrradfahrerin ist in Zusmarshausen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa (Symbolfoto)

    Eine 61-jährige Fahrradfahrerin war am Freitag um 18.40 Uhr in Zusmarshausen unterwegs. In der Ulmer Straße wollte sie am Straßenrand anhalten. Doch dabei touchierte dabei mit den Reifen den Randstein und kam ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Die Frau erlitt laut Polizei leichte Verletzungen im Gesicht. Diese wurden vor Ort ambulant behandelt. Anschließend konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden