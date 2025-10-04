Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich im Gesicht

Eine 61-jährige Fahrradfahrerin war am Freitag um 18.40 Uhr in Zusmarshausen unterwegs. In der Ulmer Straße wollte sie am Straßenrand anhalten. Doch dabei touchierte dabei mit den Reifen den Randstein und kam ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Die Frau erlitt laut Polizei leichte Verletzungen im Gesicht. Diese wurden vor Ort ambulant behandelt. Anschließend konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)

