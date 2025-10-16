Mann stiehlt Winterstiefel - kommt aber nicht weit

Ein 26-jähriger Mann hat nach Auskunft der Polizei versucht, Winterstiefel zu stehlen. Demnach war der Mann am Mittwoch um 10.25 Uhr im Hery Park in Gersthofen unterwegs. Dort trug er aus einem Modegeschäft Winterstiefel hinaus, doch die hatte er zuvor gar nicht bezahlt. Ein Mitarbeiter des Geschäfts hielt den Mann auf.

Die Schuhe hatten einen Wert von ca. 80,- Euro. Der 26-jährige Mann erhielt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und zudem Hausverbot. (AZ)