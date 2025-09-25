Vorfahrt missachtet: 7500 Euro Unfallschaden

Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen laut Polizei einen Unfall verschuldet. Die Frau war um 7.25 Uhr, von Augsburg-Bärenkeller kommend, nach links in Richtung Kreisverkehr an der A8, Anschlussstelle Neusäß abgebogen.

Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 25-jährigen Frau, die, vom Kreisverkehr kommend, in Richtung GVZ auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Beim Zusammenprall beider Autos entstand geschätzt ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro. Die 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (AZ)