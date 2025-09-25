Icon Menü
Polizei berichtet von Unfall bei Neusäß mit einer Leichtverletzten

Neusäß

Vorfahrt missachtet: 7500 Euro Unfallschaden

Die Polizei berichtet von einem Unfall bei Neusäß. Dabei sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus
    Nach einem Unfall bei Neusäß musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden.
    Nach einem Unfall bei Neusäß musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Florian Ankner (Symbolbild)

    Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen laut Polizei einen Unfall verschuldet. Die Frau war um 7.25 Uhr, von Augsburg-Bärenkeller kommend, nach links in Richtung Kreisverkehr an der A8, Anschlussstelle Neusäß abgebogen.

    Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 25-jährigen Frau, die, vom Kreisverkehr kommend, in Richtung GVZ auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Beim Zusammenprall beider Autos entstand geschätzt ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro. Die 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (AZ)

