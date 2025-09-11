Mofafahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 69-Jähriger am Mittwoch verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte um 13 Uhr ein Mann mit seinem Auto aus einer Parkbucht in der Gersthofer Bauernstraße herausfahren. Dabei übersah er den Mofafahrer, der Vorfahrt hatte. Dieser stieß mit dem Auto zusammen und stürzte. Der 69-Jährige kam mit leichten Verletzungen in die Augsburger Uniklinik. Es entstand Sachschaden von 2500 Euro. (AZ)

