Dieb stiehlt in Diedorf am Gymnasium Fahrrad samt Schloss

Ein blaues Mountainbike steht abgeschlossen in Diedorf an der Sporthalle. Der Dieb nimmt das Fahrrad einfach samt Schloss mit.

Schon wieder hat ein Fahrraddieb zugeschlagen. Das blaue Mountainbike des Herstellers Fuji stand am Mittwoch in der Zeit von 19 bis 22.30 Uhr Fahrradabstellplatz an der Sporthalle des Gymnasiums.

Der Besitzer hatte laut Polizei sein Rad mit einem Zahlenschloss gesichert. Allerdings wurde das Bike mitsamt des Fahrradschlosses entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1100 Euro. (thia)

