Polizei ermittelt gegen betrunkenen Autofahrer auch wegen Nötigung im Straßenverkehr

Stadtbergen

Angetrunkener fährt auf Zeugen zu

In Stadtbergen wollte ein 31-Jähriger verhindern, dass ein Mann betrunken Auto fährt. Doch der wiederum fuhr direkt auf den Zeugen zu.
    Nachdem ein Mann in seinem Auto Alkohol trank und dann auf einen Zeugen zufuhr, ermittelt nun die Polizei. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung ermittelt die Polizei nun gegen einen 53-Jährigen. Dieser hatte auf einem Parkplatz in Stadtbergen direkt im Auto am Steuer sitzend, am Mittwochabend Alkohol getrunken. Ein 31-Jähriger sah das – und wollte den Älteren am Wegfahren hindern.

    Stattdessen fuhr der 53-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf den 31-Jährigen zu, sodass dieser ausweichen musste. Eine Polizeistreife kontrollierte den Autofahrer im Anschluss.

    Dabei stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 53-Jährigen. (AZ)

