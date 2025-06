Weibliches Duo will in Haus einbrechen - die Kripo ermittelt

Mitten am Tag haben zwei Frauen versucht, in ein Einfamilienhaus in Stadtbergen einzubrechen. Die Hausbesitzerin hatte um 12.50 Uhr am Mittwoch ungewöhnliche Geräusche aus dem Erdgeschoss gehört. Als sie den Geräuschen nachging, bemerkte sie nach Mitteilung der Polizei zwei Frauen, die gerade versuchten, in das Haus im Von-Steuben-Ring einzudringen.

Das ist über das Duo, das in Stadtbergen einbrechen wollte, bekannt

Als sie die Frau sahen, flohen die beiden in eine unbekannte Richtung. Ersten Schätzungen zufolge hat das Duo einen Schaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet.

Die Täterinnen seien etwa 20 Jahre alt gewesen. Sie trugen weiße Oberbekleidung, eine orangefarbene FFP2-Maske und hatten ihre dunklen Haare hochgebunden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

In Gersthofen wurde eingebrochen - wer hat etwas gesehen?

In Gersthofen waren ein oder mehrere bislang unbekannte Täter dagegen erfolgreich: Er oder sie brachen am Mittwoch zwischen 7.45 und 12.55 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Benatzkystraße ein. Laut Polizei beläuft sich der Beuteschaden auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Angaben zur Höhe des Sachschadens vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (AZ)