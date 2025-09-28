Icon Menü
Polizei ermittelt nach Streit zwischen Fahranfänger und Velomobilfahrer

Welden

Fahranfänger und Velomobilfahrer streiten bis zur Sachbeschädigung

Aus seinem Velomobil heraus hat ein Mann einem Autofahrer den „Stinkefinger“ gezeigt. Der Autofahrer antwortete mit einem Tritt. Jetzt ermittelt die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Der Fahrer eines Velomobils (Bild) und ein Fahranfänger sind bei Welden in einen Streit geraten.
    Der Fahrer eines Velomobils (Bild) und ein Fahranfänger sind bei Welden in einen Streit geraten. Foto: Manfred Dittenhofer (Symbolbild)

    Mit einem sogenannten Velomobil war ein 43-Jähriger am Freitagabend gegen 18 Uhr von Welden nach Zusamzell unterwegs. Bergauf fuhr er Schrittgeschwindigkeit. Der Mann nutzte allerdings nicht den Fahrradweg. Das hätte er laut Polizei aber tun müssen, denn auch ein voll verkleidetes Rad gehöre auf einen Fahrradweg.

    „Stinkefinger“ führt zur Auseinandersetzung bei Welden

    Hinter dem vollverkleideten Velomobil war ein 19-jähriger Fahranfänger unterwegs. Dieser versuchte, das Fahrzeug vor sich zu überholen. Doch das gelang ihm nicht gleich. Erst lag es an der Verkehrslage; dann würgte er beim Runterschalten in den ersten Gang sein Auto ab. Beim zweiten Versuch überholte der 19-Jährige das Velomobil. Doch dessen Fahrer zeigt ihm laut Polizei den „Stinkefinger“.

    Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten

    Daraufhin hielt der 19-Jährige einige hundert Meter weiter an und wartete dort auf den Velomobilfahrer, um ihn auf sein unmögliches Verhalten anzusprechen. Doch als der Velofahrer nicht anhielt, trat der Jüngere leicht gegen die Verkleidung des Fahrzeugs. Das wurde dadurch leicht beschädigt.

    Nun erwartet dem Velomobilfahrer eine Strafanzeige wegen Beleidigung, sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. Dem 19-jährigen Fahranfänger droht eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)

