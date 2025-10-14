Icon Menü
Polizei informiert in Bobingen und Diedorf über Schockanrufe

Diedorf/Bobingen

So schützt man sich vor Betrug am Telefon

Weil immer wieder Menschen von Trickbetrügern um ihr Erspartes gebracht werden, gibt die Polizei nun mit der Mobilen Wache Tipps, wie man sich schützen kann.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei informiert in Diedorf und Bobingen mit ihrer Mobilen Wache über Schockanrufe und mehr.
    Die Polizei informiert in Diedorf und Bobingen mit ihrer Mobilen Wache über Schockanrufe und mehr. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Immer wieder führen Unbekannte Schockanrufe durch, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbau von Ängsten versuchen Betrüger, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu erschleichen. Davor will die Polizei schützen.

    An folgenden Terminen sind Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Wache und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Landkreis mit einem Infostand vor Ort:

    - Donnerstag, 16. Oktober von 8.30 bis 11.30 Uhr: Diedorf, Lindenstraße 11, am Feuerwehrparkplatz - Freitag, 31. Oktober, 9 bis 12 Uhr: Wochenmarkt Bobingen am Rathausplatz.

    Dort können sich Bürgerinnen und Bürger beraten lassen und mit der Polizei ins Gespräch kommen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html (AZ)

