So schützt man sich vor Betrug am Telefon

Immer wieder führen Unbekannte Schockanrufe durch, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbau von Ängsten versuchen Betrüger, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu erschleichen. Davor will die Polizei schützen.

An folgenden Terminen sind Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Wache und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Landkreis mit einem Infostand vor Ort:

- Donnerstag, 16. Oktober von 8.30 bis 11.30 Uhr: Diedorf, Lindenstraße 11, am Feuerwehrparkplatz - Freitag, 31. Oktober, 9 bis 12 Uhr: Wochenmarkt Bobingen am Rathausplatz.

Dort können sich Bürgerinnen und Bürger beraten lassen und mit der Polizei ins Gespräch kommen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html (AZ)