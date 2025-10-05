Autofahrer gerät in Polizeikontrolle: ein Monat Fahrverbot

In Welden ist am frühen Samstagabend ein 44-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert worden. Dabei nahmen die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch wahr. Der gerichtsverwertbare Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot.

Auch in Gersthofen wird ein angetrunkener Autofahrer gestoppt

Am Sonntagmorgen um 4 Uhr hielt die Polizei dann einen Wagen auf der Staatsstraße 2030 in Gersthofen an und unterzog ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Autofahrer hatte 0,64 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. (AZ)