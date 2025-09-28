Unbekannte brechen in das Meitinger Kino ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag ins Meitinger Kino eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die bislang unbekannten Täter über einen Personaleingang Zugang zum Gebäude. Sie stahlen Bargeld aus den versperrten Kassen im Bereich des Erdgeschosses. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Die Diebe brachen die Kassen im Meitinger Kino auf

Die Tat wurde erst am Folgetag bemerkt. Der Diebstahlschaden liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge im unteren dreistelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wer hat in Meitingen in der Nacht zum Samstag etwas gemerkt?

Mögliche Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls, die in der Nacht im Bereich Via Claudia in Meitingen etwas Besonderes gemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen, Telefon 0821/323-1810 zu melden. (AZ)