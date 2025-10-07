Icon Menü
Polizei meldet Verkehrsunfall zwischen Lieferwagen und Auto bei Biberbach

Biberbach

Unfall beim Ausliefern von Paketen

In Eisenbrechtshofen ist ein Mann beim Ausliefern von Paketen rückwärts gefahren. Dann kam plötzlich ein Auto von hinten.
    In Eisenbrechtshofen sind ein Lieferwagen und ein Auto zusammengestoßen. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Ein Schaden von rund 6000 Euro ist am Montag in Eisenbrechtshofen bei Biberbach entstanden. En 32-Jähriger lieferte um 10.40 Uhr Pakete in der Achsheimer Straße aus. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr er mit seinem Lieferwagen dann rückwärts zum nächsten Kunden.

    Zur gleichen Zeit bog ein 69-jähriger Mann mit seinem Auto vom Holzweg nach links in die Achsheimer Straße ein. Beide Männer sahen sich nicht, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. (AZ)

