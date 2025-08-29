Polizei meldet Wildunfälle in Adelsried und Reutern

Zu zwei Wildunfällen ist am frühen Freitagmorgen gekommen. Einer davon eignete sich auf der Kreisstraße zwischen Wörleschwang und Reutern, berichtet die Polizei. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr die Strecke, als ihm ein Reh vor das Fahrzeug sprang. Beim Ausweichen geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug in den Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Auch das Reh blieb unverletzt, heißt es im Bericht der Polizei.

Bereits wenige Stunden vorher ereignete sich ein weiterer Wildunfall in der Nähe. Ein 48-Jähriger war mit seinem Auto zwischen Welden und Adelsried unterwegs, als auch ihm ein Reh vor das Fahrzeug sprang. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh ebenfalls durch Ausweichen verhindern. Sein Auto kollidierte dabei jedoch mit der Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auch wenn die beiden Ausweichmanöver in diesen Fällen glimpflich ausgingen, rät die Polizei bei plötzlich auftauchendem Wild zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, jedoch kein Ausweichmanöver zu riskieren. (kinp)