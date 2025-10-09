Icon Menü
Polizei misst Tempo auf Autobahn A8 und der B2 im Kreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Polizei: Viele fahren auf der A8 und B2 zu schnell

Die Verkehrspolizei Augsburg hat Geschwindigkeitsmessungen auf der A8 und der B2 im Kreis Augsburg durchgeführt. Ein Mann hat jetzt ein dreimonatiges Fahrverbot.
    Die Polizei hat unter anderem im Landkreis Augsburg mehrere Tage lang die Geschwindigkeiten gemessen. Zahlreiche Autofahrer und Verkehrsteilnehmerinnen waren demnach zu schnell.
    Die Polizei hat unter anderem im Landkreis Augsburg mehrere Tage lang die Geschwindigkeiten gemessen. Zahlreiche Autofahrer und Verkehrsteilnehmerinnen waren demnach zu schnell. Foto: Michael Bahlo/dpa (Symbolbild)

    Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat von Freitag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A8, der Bundesstraße B2 im Kreis Augsburg und der B300 im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg durchgeführt. Jetzt wurde das Ergebnis der Messungen bekannt.

    Von insgesamt rund 60.000 gemessenen Fahrzeugen stellten die Beamten und Beamtinnen bei mehr als 990 Fahrzeugen eine zu hohe Geschwindigkeit fest. Bei knapp 500 Fahrzeugen erfolgte eine Bußgeldanzeige. Knapp 30 Autofahrer erwarten zudem ein Fahrverbot.

    Mit 200 Stundenkilometern statt der erlaubten 80 unterwegs

    Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer, der statt der erlaubten 80 Stundenkilometer mit 200 unterwegs war. Ihn erwarten laut Polizei jetzt zwei Punkte im Fahreignungsregister, drei Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 1.400 Euro.

    Geschwindigkeitsüberschreitungen bleiben laut Mitteilung der Polizei eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten und so zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen. (AZ)

