Polizei fasst 21-jährigen Ladendieb

Ein 21-Jähriger ist am Mittwochmorgen in einen Getränkemarkt in der Hagenmähderstraße in Stadtbergen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei beschädigte er um 05.45 Uhr die Eingangstür mit einem Einkaufswagen und drang so in den Laden ein.

Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl in Stadtbergen

Dort stahl der junge Mann mehrere Gegenstände und Alkohol in einem Warenwert im niedrigen dreistelligen Bereich. Dann floh er. Doch ein Zeuge hatte ihn beobachtet und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte der Polizei den Mann im nahen Umfeld. Sie nahmen ihn fest. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten die entwendeten Gegenstände und stellten sie sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls von Diebstahl gegen den 21-jährigen Mann. Am Getränkemarkt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. (corh)