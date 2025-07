Polizei schnappt Autoknacker auf frischer Tat

Ein Mann hat am Freitagabend versucht, in Gersthofen ein Auto aufzubrechen. Doch dabei sah ihn ein Zeuge. Trotz mehrfacher versuche gelang es dem vermeintlichen Dieb nicht, den Wagen in der Goethestraße aufzuhebeln. Schon kurz nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, war eine erste Einheit vor Ort. Die Beamten konnten den 32-Jährigen auf frischer Tat festnehmen. Am Wagen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 500 Euro. (AZ)

