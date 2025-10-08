Autofahrer unter Drogen wird auf der A8 von der Polizei gestoppt

Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei auf der A 8 gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, war bei 26-jährige Mann am Dienstag bei Edenbergen unterwegs, wo er gestoppt wurde. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)
Edenbergen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden