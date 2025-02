Zu viel Alkohol: Polizei zieht Autofahrerin aus dem Verkehr

Den richtigen Riecher hatten Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen am späten Freitagabend gegen 22.15 Uhr. Ihnen fiel ein Auto mit leicht auffälliger Fahrweise in Diedorf in der Hauptstraße auf. Der VW Touran wurde durch die Streife angehalten und es wurde Alkoholgeruch aus dem Inneren des Fahrzeuges festgestellt. Auf Nachfrage gab die 41-jährige Lenkerin an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Aufgrund des hohen Alkoholwertes wurde die Weiterfahrt unterbunden und bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt. (jah)

