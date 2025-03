Polizei stoppt E-Scooter ohne Versicherung

Ein Mann war am späten Samstagnachmittag mit seinem E-Scooter in Dinkelscherben unterwegs. Dabei hielt ihn die Polizei an. Denn den Beamten war aufgefallen, dass an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Einen Nachweis über eine aktuelle Versicherung konnte der Mann nicht erbringen. Damit wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwartet ihn eine Anzeige. (corh)

