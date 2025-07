20-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Die Polizei hat am Sonntag kurz nach Mitternacht in Gessertshausen ein Auto kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige, der am Steuer saß, keinen gültigen Führerschein besaß. Außerdem waren an seinem Pkw im Dezember 2024 entwendete Kennzeichen angebracht.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung und Urkundenfälschung. (AZ)