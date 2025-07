Haftbefehl nach einer Polizeikontrolle in Meitingen

Die Kripo Augsburg hat am Montag einen 59-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen.

Bereits vor geraumer Zeit waren Beamte der Kriminalpolizei Augsburg auf einen Mann aus dem Landkreis Augsburg aufmerksam geworden. Sie ermittelten wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels gegen ihn. Im Rahmen dieser Ermittlungen durchsuchten Beamte des Kriminalfachdezernates 3 Mitte Juni das Anwesen des Mannes. Dabei stellten die Ermittler 20 Gramm Heroin sicher.

Polizei erwischt 59-Jährigen wird mit Heroin in Meitingen

Die weiteren Ermittlungen führten laut Pressemitteilung zu einem 59-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Köln. Diesen nahmen Beamte des Kriminalfachdezernates 3 am Montag dieser Woche widerstandslos bei einer Kurierfahrt in Meitingen fest. In seinem Auto stellten die Beamten laut Mitteilung 200 Gramm Heroin sicher. Außerdem fanden die Beamten eine fünfstellige Bargeldsumme. Da der Verdacht besteht, dass es sich hierbei um Gewinne aus Drogengeschäften handelt, beschlagnahmten die Beamten das Bargeld.

Nach der Festnahme in Meitingen sitzt der Mann jetzt in einer JVA

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 59-Jährige am Montag dieser Woche einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Der 59-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die „Geschäftsbeziehung“ des Mannes aus dem Landkreis Augsburg und des 59-Jährigen aus Köln schon seit etwa mehreren Jahren bestehen. Das sichergestellte Rauschgift einen geschätzten Wert von etwa 7.000 bis 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiterhin an. (AZ)