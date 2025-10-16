Wer hat einen Wagen beschädigt und ist geflohen?

In Dinkelscherben ist ein Audi beschädigt worden. Der Wagen stand am Mittwoch zwischen 5.55 und 16.55 am Diedorfer Bahnhof. Die Polizei vermutet, dass der Wagen angefahren wurde. Dabei wurde die Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Zum Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin ist bislang nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen. (AZ)