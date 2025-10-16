Icon Menü
Polizei sucht Hinweise nach Fahrerflucht am Bahnhof in Dinkelscherben

Dinkelscherben

Wer hat einen Wagen beschädigt und ist geflohen?

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf eine Fahrerflucht in Dinkelscherben. Dort am Bahnhof hat jemand ein Auto beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Die Zusmarshauser Polizei sucht nach einer Fahrerflucht am Dinkelscherber Bahnhof nach Zeugen.
    Die Zusmarshauser Polizei sucht nach einer Fahrerflucht am Dinkelscherber Bahnhof nach Zeugen. Foto: Lino Mirgeler/dpa(Symbolbild)

    In Dinkelscherben ist ein Audi beschädigt worden. Der Wagen stand am Mittwoch zwischen 5.55 und 16.55 am Diedorfer Bahnhof. Die Polizei vermutet, dass der Wagen angefahren wurde. Dabei wurde die Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

    Zum Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin ist bislang nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen. (AZ)

