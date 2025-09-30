Unfallflucht auf dem Supermarkt-Parkplatz

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Montag in Horgau Fahrerflucht begangen. Die Frau wollte um 15 Uhr beim Netto-Parkplatz ausparken. Dabei beschädigte sie nach Angaben der Polizei ein anderes Auto und fuhr Richtung Biburg davon.

Nach dem Unfall in Horgau ermittelt die Polizei

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet, die Fahrerin gesehen und sich ein Teilkennzeichen gemerkt. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt aktuell die verantwortliche Fahrerin zur Unfallzeit und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)