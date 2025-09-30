Icon Menü
Polizei sucht Hinweise nach Unfallflucht auf Horgauer Supermarkt-Parkplatz

Horgau

Unfallflucht auf dem Supermarkt-Parkplatz

Eine Zeugin hat in Horgau gesehen, wie ein Auto beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt hat. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.
    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Horgau.
    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Horgau. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Montag in Horgau Fahrerflucht begangen. Die Frau wollte um 15 Uhr beim Netto-Parkplatz ausparken. Dabei beschädigte sie nach Angaben der Polizei ein anderes Auto und fuhr Richtung Biburg davon.

    Nach dem Unfall in Horgau ermittelt die Polizei

    Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet, die Fahrerin gesehen und sich ein Teilkennzeichen gemerkt. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt aktuell die verantwortliche Fahrerin zur Unfallzeit und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

