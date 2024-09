Hubschrauber über Stadtbergen und Göggingen: Polizei sucht Person mit Waffe

Ein Passant hat in Stadtbergen im Augsburger Land laut Einsatzzentrale der Polizei Schwaben-Nord einen Mann mit einer Handfeuerwaffe gesehen. Dies meldete er um 17:10 Polizei, die daraufhin mit der Fahndung begann. Dabei wird auch ein Hubschaurer eingesetzt.

Der Zeuge sah, laut der Polizei, die bewaffnete Person and der Kreuzung Am Leiterle und Holderstraße. Bislang gab es weder weitere Zeugen, noch konnten die Kräfte der Polizei den Mann mit Handfeuerwaffe ausfindig machen. Der Einsatz der Polizei dauert an. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.