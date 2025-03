Nach dem Einkauf ist der Geldbeutel weg

Eine 36-Jährige war am Samstag zwischen 15.45 und 16.10 Uhr in einem Meitinger Drogeriemarkt beim Einkaufen. Danach wollte sie in ein weiteres Geschäft gehen. Doch dort merkte sie, dass die Geldbörse fehlte. Die Frau lief daraufhin sofort zum Drogeriemarkt zurück, doch ihre Brieftasche fand sie nicht. Es hatte auch niemand den Geldbeutel abgegeben. Die Polizei vermutet, dass ein möglicher Finder die Geldbörse unterschlug und sich somit strafbar machte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Gersthofer Polizei unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (corh)

