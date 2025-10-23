Riskantes Überholmanöver: Die Polizei sucht Zeugen

Die Zusmarshauser Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Unfallflucht bei Dinkelscherben.

Dort war am Mittwochmorgen um 6.50 Uhr eine Autofahrerin auf der Staatsstraße 2027 kurz vor der Landkreisgrenze Günzburg vor Uttenhofen unterwegs. Doch dann kam ihr auf ihrer Spur ein Wagen entgegen, der gerade einen Lkw überholte.

Die Zusmarshauser Polizei sucht Zeugen

Die Autofahrerin wich dem entgegenkommenden Fahrzeug aus und setzte ihren Wagen in einen Grünstreifen. Dabei streifte ihr Auto jedoch einen Leitpfosten. An ihrem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Überholende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (AZ)