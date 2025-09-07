Unfallflucht auf Parkplatz eines Supermarktes

Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Diedorf, die sich bereits vor einigen Tagen zugetragen hat. Am 28. August zwischen 7 und 7.45 Uhr hatte ein Mann seinen grauen Opel Vivaro auf dem Lidl-Parkplatz in Diedorf abgestellt. Der Wagen stand neben der dortigen Einkaufswagenbox. Der Mann konnte aus der Ferne beobachten, wie der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos (vermutliche Marke Alpha Romeo, mit Teilkennzeichen A-R) neben ihm einparken wollte. Der Versuch wurde abgebrochen und der Unbekannte parkte an einer anderen Stelle. Als der Opel-Besitzer zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Streifschaden auf der Fahrerseite fest. Der vermeintliche Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. (kar)

