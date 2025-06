Unfälle aus Unachtsamkeit und wegen eines Vorfahrtsverstoßes

In Gessertshausen ist ein Lastwagen auf einen Kia aufgefahren. Laut Polizei war der Lastwagenfahrer am Mittwoch um 11.14 Uhr auf der Oberschönenfelder Straße unterwegs. Doch dass das Auto vor ihm an einer roten Ampel anhalten musste, übersah er. Sein Lastwagen stieß auf das Auto. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Auto und Lkw blieben fahrbereit.

Autofahrer wirde bei Unfall in Dinkelscherben leicht verletzt

Zu einem weiteren Unfall kam es am Mittwoch um 15.10 Uhr in der Dinkelscherber Hauptstraße. Der Fahrer eines weißen Peugeot wollte nach links in die Kreisstraße A 1 einbiegen. Doch nach Angaben der Polizei missachtete er dabei das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Sein Wagen prallte in den einen vorfahrtsberechtigten VW, dessen Fahrer von Agawang Richtung Dinkelscherben unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des VW Polo leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. (AZ)