Sekundenschlaf am Steuer: Wagen landet im Graben

Eine junge Autofahrerin war in der Nacht zum Samstag auf der Staatsstraße 2510 bei Diedorf unterwegs. Währenddessen kam ihr Wagen von der Straße ab. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte ihr Wagen zum Glück nicht mit anderen Verkehrsteilnehmern. Doch das Fahrzeug landete in einem Graben. An der Front war es so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Sekundenschlaf als Unfallursache in Diedorf?

Die Polizei vermutet, dass die Frau am Steuer einen Sekundenschlaf hatte und deswegen die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)