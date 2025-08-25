Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern

An diesem Montag kommt es im Bereich Meitingen vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Diese geben sich als Polizeibeamte aus und warnen vor angeblichen Einbrüchen.

Unter Vortäuschen dieser falschen Tatsachen fordern die Betrüger anschließend dazu auf, ihnen die gesamten Wertsachen zur Verwahrung zu übergeben.

Tipps der Polizei vor Telefonbetrügern

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Klicken Sie auf keine Links von unbekannten Handynummern.

- Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die jeweilige Telefonnummer selbst heraus.

- Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung.

- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link. (AZ)